"Serve un nuovo piano per traffico e viabilità"

di Lorena Cellini

Le soluzioni a macchia di leopardo decise dalla giunta Ciarapica per regolare il parcheggio in centro e periferia seminano scontento. Dopo la protesta di chi vive nel comparto di via Vela e dintorni – dove è stata istituita una zona arancione che riserva parcheggi ai residenti di via Asiago e via Col di Lana –, alzano la voce da Santa Maria Apparente. Maurizio Gennari, del comitato di quartiere, già un anno fa segnalò i disagi partiti in questa zona della città e torna alla carica per mettere nel mirino la delibera dell’ottobre 2021 (numero 447) con cui l’amministrazione ha trasformato tutte le strade chiuse del territorio comunale in ‘riserve’ parcheggio per i residenti di quelle vie creando, di fatto, grosse disparità tra vicini. Gennari parte dalla lamentela dei residenti del centro "giusta – dice – a causa dell’istituzione delle zone riservate ai residenti, problema identico a Santa Maria Apparente. Anche qui vige il divieto di parcheggio in tutte le strade senza sbocco, ‘isole felici’ rispetto ad altri tratti". Porta l’esempio di via Raffaello Sanzio: "Lungo circa 250 metri c’è il divieto di sosta per i non residenti e ci sono ampi spazi di parcheggio sempre vuoti. Ma, basta attraversare l’incrocio con via del Torrione e la situazione cambia radicalmente. In questo tratto di strada i residenti non trovano parcheggio perché gli stalli sono occupati da non residenti che, per cause lavorative, lasciano le loro auto in sosta tutto il giorno". Nella zona ci sono infatti asili e scuole materne, motivo per cui Gennari fa presente "anche il problema viabilità. Il centro del quartiere, a causa del traffico da e per la zona industriale, sopporta da anni una viabilità troppo elevata per la larghezza della carreggiata delle vie Sanzio e Buonarroti, non idonee a sostenerlo, creando un grave pericolo per i pedoni residenti e di conseguenza un alto tasso di inquinamento. Non parliamo poi del degrado dei marciapiedi". In conclusione Gennari lancia un appello "al sindaco perché metta finalmente mano a questo disagio, organizzando un nuovo piano del traffico e della viabilità per il quartiere, togliendo le inutili e dannose zone riservate ai residenti e mettendo mano ai marciapiedi rendendoli più decenti. Così come i residenti intorno alla zona di via Vela, anche noi non siamo cittadini di serie B, e ricordiamo che oltre al centro esiste anche la periferia, di cui è doveroso occuparsi".