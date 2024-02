Serve un operaio per la posa dell’asfalto stradale Aziende della regione Marche cercano personale per diverse posizioni: operaio per posa asfalto, estetista, giardiniere, addetto/a paghe e contributi, impiegato/a ufficio commerciale estero. Invio curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it con codice offerta specifico.