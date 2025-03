"Serve un piano per gestire i cantieri in centro"

"Prima di essere cacciata, stavo lavorando da qualche mese ad un’ordinanza di cantierizzazione del centro storico per Tolentino. A che punto è adesso questo lavoro?". A chiederselo è l’ex assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti (nella foto), che aggiunge: "Inizialmente avevo affrontato questa questione con il responsabile dell’ufficio sisma, l’ingegnere Emanuele Tiberi, poi ho esteso il confronto anche alla responsabile dei lavori pubblici, l’ingegnere Katiuscia Faraoni. Questo perché in un primo momento il problema era emerso per la ricostruzione privata, ma ora sta per partire anche quella pubblica ed è necessario che i due fronti procedano insieme. Fin da subito mi era chiaro che stavamo entrando in una fase molto complessa, con cantieri privati in forte espansione e la ricostruzione pubblica pronta a partire. Per questo avevo evidenziato la necessità di un’ordinanza speciale di cantierizzazione, come è stato fatto per Camerino, per garantire un coordinamento efficace ed evitare problemi concreti, come l’interferenza tra le gru dei cantieri pubblici e privati".

Nel luglio 2023 il commissario per la ricostruzione, Guido Castelli, aveva firmato l’ordinanza speciale in deroga per regolare la cantierizzazione del centro storico della città ducale. Ha previsto l’istituzione dello specifico Ufficio di coordinamento cantierizzazioni, per garantire il rispetto delle tempistiche e il buon avanzamento dei complessi lavori di ricostruzione del centro cittadino, gestito come un unico grande cantiere; questo comporta la partenza a scaglioni delle varie zone, secondo un cronoprogramma a cura del Comune.

"Una gestione ordinata avrebbe richiesto un investimento dell’ente per uno studio e una progettazione mirata, ma purtroppo i tempi si sono allungati e ora il rischio è la gestione del caos – prosegue Giombetti –. Ad oggi non so a che punto sia questa iniziativa, perché sono stata rimossa dall’incarico prima di poterla portare avanti, ma l’esplosione dei cantieri dimostra che un piano di cantierizzazione era necessario e lo è tuttora. La speranza – conclude l’ex assessore e attuale vicepresidente dell’associazione Visione Futura - è che non sia troppo tardi per intervenire, perché i problemi che avevo previsto stanno già emergendo".

l. g.