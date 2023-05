"Serve una delibera che blocchi nuove installazioni telefoniche"

"In consiglio comunale ci siamo opposti alla decisione dell’amministrazione di abrogare il regolamento comunale esistente sui campi elettromagnetici, lasciando in vigore la sola norma nazionale, consentendo così la possibilità di alzare antenne per radiocomunicazioni e telecomunicazioni 5G anche all’interno dei centri abitati". Continua la battaglia del Centro Destra Sangiustese per la stesura di un nuovo piano che regolamenti la presenza di antenne 5G sul territorio comunale. "Il vecchio regolamento comunale non consentiva l’installazione di questi dispositivi a meno di 150 metri dalle abitazioni private e a meno di 300 metri da scuole, asili, parchi pubblici, aree sportive, chiese, edifici a carattere assistenziale, immobili vincolati, edifici di interesse storico, strutture turistiche – spiegano le consigliere Elena Pompei e Romina Tortolini –. Viceversa la normativa nazionale è purtroppo molto più permissiva e consente la realizzazione di questi dispositivi anche in prossimità e all’interno di centri abitati. Non solo la nostra amministrazione non ha preso provvedimenti quando il nuovo dettato normativo entrava in vigore, un paio di anni fa, rafforzato dal decreto semplificazioni del luglio 2021 che semplificava e accelerava le procedure, ma lo scorso 8 maggio, ha deciso di rinunciare allo strumento comunale esistente addirittura senza dotarsi di uno strumento alternativo che fosse immediatamente efficace". Per questo il gruppo di opposizione chiede all’amministrazione di "adottare una delibera che blocchi temporaneamente ogni nuova installazione da parte dei gestori di telefonia, in attesa del nuovo regolamento comunale e del relativo Piano di aree tutelate di cui dovremo dotarci".