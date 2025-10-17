"Serve un’ordinanza contro la pipì dei cani"

Basta con la pipì dei cani sugli stipiti dei portoni, sulle aiuole, ai piedi delle panchine. Per "Viviamo Civitanova" è il momento che il Comune si doti di una apposita ordinanza, come in altre città, per costringere i proprietari dei cani a girare con una bottiglia d’acqua da versare dove il cane alza la zampetta. L’associazione propone un progetto "per migliorare il decoro, il verde e la convivenza – spiega la presidente Manola Gironacci – perché questo una città deve offrire a residenti, commercianti e visitatori. Strade pulite, marciapiedi ben tenuti e alberature sane contribuiscono a un’immagine di cura e rispetto". Detto questo, dito puntato sulle uscite dei cani "perché basta sedersi su una panchina del corso per avvertire l’odore pungente dell’urina che impregna le superfici rendendo intollerabile una semplice pausa. Questo non può essere accettato come normale: è un problema di igiene, convivenza civile e decoro".

Non che basti combattere la pipì de cani per Viviamo Civitanova, che invoca "una visione d’insieme perché la manutenzione del verde è parte integrante del decoro. Le piante mal potate, con rami secchi o malate, trasmettono un senso di abbandono. Le aiuole con erbacce, i viali con alberi disordinati, le siepi irregolari diminuiscono l’attrattiva visiva e indeboliscono la qualità ambientale. Ecco perché un assessore come Giuseppe Cognigni deve farsi promotore di un progetto integrato". Che si fonda su alcuni principi: "ordinanza della bottiglietta d’acqua obbligatoria per chi conduce il cane così da risciacquare, divieto di far urinare i cani vicino a portoni, vetrine, panchine, elementi d’arredo urbano, sanzioni da 25 a 500 euro per i trasgressori". Tutto preceduto da una campagna informativa. A questo si deve aggiungere "un piano di manutenzione del verde con potature programmate, interventi fitosanitari, piani pluriennali e bilanci arborei, rispetto della legge che promuove il verde urbano, il censimento arboreo e la cura ambientale, lavaggi periodici e trattamento anti-odore e polizia municipale e guardie ambientali per i controlli. Con queste misure – conclude Gironacci – Civitanova può trasformarsi in città che coniuga rispetto per l’ambiente, convivenza civile e decoro".

Lorena Cellini