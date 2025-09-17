"Servizi, accuse infondate. Parlano i risultati"

L’orario del punto di facilitazione digitale di Porto Potenza era ed è rimasto di quattro ore a settimana. E nessun ruolo ha avuto in questo servizio il comitato cittadino, a differenza di ciò che afferma il suo presidente Pierucci. Probabilmente il suo spasmodico bisogno di visibilità va ben oltre tutto il resto". Così il sindaco Noemi Tartabini (nella foto) ribatte al presidente del comitato per Porto Potenza, Pierpaolo Pierucci. Quest’ultimo aveva criticato la giunta perché, a suo dire, l’orario del punto di facilitazione digitale situato a Porto Potenza sarebbe stato dimezzato per via dell’apertura di un secondo ufficio a Potenza Picena. Aveva anche recriminato che l’amministrazione farebbe ben poco per risolvere i problemi della frazione costiera. Ma il primo cittadino non ci sta. "L’apertura dei due punti di facilitazione digitale sul nostro territorio è frutto dell’adesione da parte del Comune al progetto regionale ‘Bussola digitale - Digitalizziamo le Marche’ che ha come obiettivo quello di aiutare i cittadini ad acquisire maggiore familiarità con il mondo digitale – afferma Tartabini -. L’avvio del primo sportello all’interno della delegazione comunale di Porto Potenza ha registrato un numero elevato di richieste provenienti anche da chi risiede a Potenza Picena. Pertanto, senza ridurre in alcun modo le ore dello sportello portopotentino, che erano e sarebbero rimaste quattro, è stata avviata la ricerca di un locale adeguato a Potenza Picena, raddoppiando il servizio con l’apertura in via dello Sport". Per questo motivo, Tartabini ribadisce che "quella del punto di facilitazione digitale è un’iniziativa apprezzata da tutta la cittadinanza. Ci tengo a ricordare a Pierpaolo Pierucci che il Comune è unico, il sindaco è unico, l’amministrazione è unica e che servizi e opportunità debbono andare a beneficio di una intera comunità. Pierucci – osserva – continua ad autodichiararsi presidente di un comitato di cui non si conoscono né direttivo, né tantomeno altri membri. Mi sento a questo punto di consigliargli di rimettere le sue idee al giudizio dei cittadini, candidandosi alle prossime elezioni amministrative, senza nascondersi dietro a un fantomatico comitato".