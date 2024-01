"Servizi agli anziani, adesso la giunta vuole correre ai ripari"

"La giunta non prenda in giro i firmatari della petizione per i servizi agli anziani". Non ci sta il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni, alle parole dell’Amministrazione comunale di Potenza Picena. L’altro giorno, il primo cittadino Noemi Tartabini aveva affermato che sarà realizzata una nuova casa di riposo, con all’interno anche il servizio del centro diurno. E sempre lei aveva aggiunto che ciò era emerso a seguito dell’incontro con un comitato cittadino, il quale ha raccolto oltre mille firme. Però, Morgoni ha diverse critiche da fare. "Dopo il mio intervento di un mese fa sulla questione dei servizi agli anziani e dopo la presa di posizione di Alessandra Perticarà (capolista del gruppo civico ‘Sentire Comune’) – osserva Morgoni -, la giunta di Potenza Picena, con alle spalle ormai dieci anni di latitanza e inconcludenza sul tema, cerca di correre ai ripari con una foto fatta in fretta e furia e con annunci pomposi quanto confusi e inattendibili. Il nostro Comune ha già una casa di riposo".

Inoltre, Morgoni si focalizza su un aspetto: "Se l’idea è quella di trasferirla dal capoluogo a Porto Potenza lo si dica con chiarezza, ma si dica pure quale sarebbe l’ubicazione, quali le risorse e quanti i posti letto. Noi – rivendica ancora - abbiamo avanzato una proposta credibile, quella del centro diurno, sostenibile dal punto vista economico e gestionale, con un’ubicazione adeguata e utilizzabile in tempi ragionevoli. Se la giunta – sostiene Morgoni – vuole affrontare il tema in modo serio metta a fuoco gli obiettivi, individui le risorse necessarie e un’ubicazione adeguata per i servizi che intende attivare. Se prima della scadenza del mandato non vi saranno indicazioni chiare, vuol dire che saremo di fronte a un nuovo imbroglio propagandistico di cui sarebbero vittime gli oltre mille firmatari della petizione".