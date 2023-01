"Servizi contro i ladri nelle ore più a rischio"

Macerata e i Comuni limitrofi hanno fatto i conti in modo particolare con i furti, soprattutto nelle ultime settimane. "Il territorio che ricade sotto alla Compagnia di Macerata è stato più sollecitato di altri riguardo alcune fenomenologie di reati – ha confermato il colonnello Giorgio Picchiotti –. Ad esempio, il fatto di avere qui l’università frequentata da tanti studenti comporta che ci siano anche la movida e la diffusione di stupefacenti. I servizi sono organizzati in modo da coprire tutta la notte, ma non ci sono state criticità particolari. La linea guida è di incrementare la prevenzione a tutto campo. Avere più pattuglie in giro aumenta il senso di sicurezza dei cittadini, e dà risultati in termini di prevenzione che poi si vedono nel computo dei reati a fine anno. Per il 2023 punteremo sulla sicurezza della circolazione e sulla lotta ai reati contro il patrimonio. In quest’ultimo campo, con i furti siamo stati piuttosto sollecitati, ma ad esempio abbiamo adeguato gli orari dei turni per coprire la fascia oraria più a rischio. Così siamo intervenuti in modo tempestivo, e grazie a questo a Frosinone sono stati arrestati due albanesi in fuga dopo i furti a Mogliano. Anche a Montefano l’intervento immediato ha permesso di fermare i responsabili di un grosso furto di abbigliamento da una azienda". Anche i militari della Compagnia di Macerata si sono impegnati di studenti e anziani, "riscontrando grande interesse. Nelle scuole proseguono gli incontri di cultura della legalità, in particolare sugli stupefacenti e le conseguenze che derivano anche dall’assunzione di sostanze, conseguenze fisiche e giuridiche. Con "Scuole sicure" abbiamo fatto e faremo ancora controlli mirati fuori e dentro le scuole, anche con i cani antidroga".