Servizi e lavori pubblici in bilancio

Il primo bilancio previsionale dell’amministrazione Pepa prende forma con un forte impegno per il sociale, nuovi investimenti e una programmazione attenta a gestire l’eredità delle difficoltà economiche lasciate dalla precedente amministrazione. Tra le principali novità, confermati e potenziati gli interventi per le fasce più fragili della cittadinanza. "Questo documento – commenta il sindaco Emanuele Pepa – risponde alle esigenze della comunità e rappresenta il primo passo per realizzare il nostro programma quinquennale".

Il bilancio, che sarà discusso in consiglio comunale tra dieci giorni, nonostante sia gravato da difficoltà finanziarie, come i 275mila euro di utili mancanti da Astea, si delinea come un piano di attenzione e un sostegno concreto alle famiglie recanatesi, mantenendo tutti i servizi sociali attivi e potenziandoli in alcuni casi, ma anche un’opportunità di rilancio per la città. Tra gli interventi previsti, l’assunzione di due nuove unità nel personale (incluso un agente della polizia locale così da aumentare l’organico del corpo dagli attuali 13 a 14) e un incremento del 15 per cento del sistema di videosorveglianza per ampliare la sicurezza in città. Inoltre, sono previsti significativi investimenti in lavori pubblici e urbanistica, tra cui il restauro delle mura cittadine, la rimozione delle barriere architettoniche nel centro storico, il rinnovamento dell’arredo urbano e il miglioramento delle strutture scolastiche, con interventi di adeguamento antisismico e di efficienza energetica. Il tutto sarà finanziato anche grazie a fondi sovracomunali. Un altro aspetto rilevante è l’aumento del contributo comunale per le mense scolastiche, che dal 2025 salirà al 38 per cento (dal 32 per cento del 2024), riducendo il carico sulle famiglie nonostante l’aumento del costo del servizio. L’amministrazione ha deciso anche di ampliare le fasce Isee per permettere un maggiore supporto a chi si trova in condizioni di maggiore fragilità economica.

"Abbiamo lavorato per non gravare sulle famiglie recanatesi, realizzando comunque gli obiettivi programmatici – sottolinea il sindaco Pepa –. Non si tratta di un bilancio da bacchetta magica, ma di un primo passo concreto per risolvere le criticità ereditate, mantenendo un dialogo costante con la cittadinanza". Anche l’assessore al Bilancio, Sabrina Bertini, evidenzia gli aspetti positivi del documento: "Nonostante le difficoltà iniziali, il nostro primo bilancio è caratterizzato dalla garanzia dei servizi essenziali e da investimenti strutturali per una città più sicura e attrattiva. Un ringraziamento a tutti gli uffici, agli assessori e al sindaco per il lavoro di squadra che ha permesso di arrivare a questo importante traguardo".

