Servizi e luogo di ritrovo per i cittadini del mondo

L’associazione Cittadini dal Mondo, a Tolentino, apre ufficialmente al pubblico. La sede, in via Tambroni 4 (Galleria Europa), sarà inaugurata domenica alle 18, con uno sportello aperto al pubblico nei giorni mercoledì 16.30 - 19 e giovedì 10.30 - 12.30. Uno spazio inclusivo, un luogo di ritrovo, promozione culturale e offerta di servizi, per tutti quei cittadini che arrivano da ogni parte del mondo, e risiedono a Tolentino e dintorni. In città vivono 1469 stranieri. "Nei mesi scorsi, dopo un lungo periodo di gestazione, si è regolarmente costituita e registrata all’albo delle associazioni di Tolentino, Cittadini dal Mondo – spiegano i promotori –, che intende svolgere un ruolo di accoglienza, informazione, supporto e collaborazione tra le varie nazionalità e comunità. Proponiamo affiancamento alle famiglie o singole persone per la soluzione di difficoltà nell’ ambito lavorativo, scolastico o familiare. Promuoviamo formazione scolastica, lavorativa, culturale e partecipazione alla cittadinanza attiva. Puntiamo al coinvolgimento dei giovani. Tutto questo è stato possibile grazie all’amministrazione e all’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni. Nelle nostre attività siamo disponibili alla collaborazione con l’amministrazione e le associazioni locali".

La presidente è Eva Madrak. La sede è stata concessa dall’amministrazione, tramite ufficio servizi sociali e assessorato di competenza.

"Abbiamo scelto questa sede perché la condividono con l’Informagiovani – conclude la Lucaroni – in quanto le due associazioni offrono servizi simili. Possono condividere l’aiuto ai giovani, compresi i giovani stranieri ovviamente, anche nell’orientamento scolastico o nello stilare un curriculum. Insomma, la scelta della sede non è stata casuale, ma ragionata sulla vicinanza dell’Informagiovani, che permette la collaborazione tra questi due importanti servizi a cittadini di ogni età e nazionalità".

Lucia Gentili