Servizi extrascolastici e spese essenziali, contributi alle famiglie

Da dopodomani all’8 maggio sarà possibile presentare la domanda per i contributi destinati alle famiglie per la fruizione di servizi extrascolastici e per il sostegno di spese essenziali, come baby sitter, corsi di musica, teatro e lingue. In entrambi i casi l’importo massimo è di 300 euro. Per fare domanda serve un Isee sotto i 30mila euro. "Un atto per sostenere le famiglie del nostro comune in un periodo in cui le difficoltà economiche possono influire sulla qualità della vita", dice la vicesindaco Francesca D’Alessandro (foto). Info sul sito del Comune.