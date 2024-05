"Servizi per Sarnano e l’area pedemontana"

Giacomo Piergentili, lei parla spesso di coesione sociale e pacificazione. Cosa intende?

"Nei piccoli centri come Sarnano il rapporto interpersonale è fondamentale ed essere uniti è il valore aggiunto che ti consente di affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti, la prima delle quali è il potenziamento dei servizi che tutto l’entroterra rischia di perdere. Singoli cittadini, mondo delle associazioni e delle categorie economiche devono parlare una voce sola, e l’amministrazione comunale deve essere il loro portavoce".

Il centro storico è il nucleo di ogni borgo del nostro territorio. Come lo vedreste fra cinque anni, qualora doveste essere eletti?

"Il centro di Sarnano è un monumento a cielo aperto di ineguagliabile bellezza. La nostra visione del centro storico è dinamica: lo immaginiamo, oltre che ben curato e contenitore privilegiato di eventi, anche con servizi sempre migliori e nuove attività economiche che lo rendano ancora più vivo: per questo sarà necessario lavorare anche su una fiscalità dedicata che stiamo già studiando".

Parliamo di turismo. Sarnano può diventare vero traino per la montagna?

"La montagna fa parte della storia di Sarnano. Ci sono state negli ultimi anni luci e ombre, ma il nostro obiettivo è di valorizzarla andando veramente oltre la classica offerta invernale. L’impegno che prendiamo è quello di un turismo delle quattro stagioni e in questa nostra visione di sviluppo turistico la montagna assume un ruolo trainante essenziale perché, opportunamente strutturata e promossa, può essere un vero attrattore esperienziale per tutto l’anno".

La popolazione nei borghi sta invecchiando. Cosa fare per il benessere degli anziani e per motivare i giovani a restare?

"Questo è uno dei punti cardine del nostro programma: invertire la tendenza al calo demografico. Per farlo bisogna salvaguardare i servizi che abbiamo e implementarne di nuovi. Dobbiamo saper cogliere le grandi opportunità che ci darà la Pedemontana dei Sibillini di prossima realizzazione, ma dobbiamo anche condurre una forte battaglia politica, con i Comuni vicini, per il superamento del concetto di area vasta su base provinciale, in favore della istituzione delle aree omogenee in ambito socio-sanitario, scolastico, del trasporto pubblico e così via: i Comuni dell’area pedemontana devono avere una loro specifica autonomia e una destinazione di fondi dedicata per superare lo squilibrio di servizi esistenti con la media collina e la costa".