Arriva a Macerata il [email protected] Point di ANCoS (Associazione nazionale comunità sociali e sportive), istituito nella sede di Confartigianato in piazzale Rodolfo Tambroni Armaroli. Si tratta di uno sportello che offre un servizio di orientamento tra normative, agevolazioni, sportelli e servizi pubblici e privati, troppo spesso sconosciuti, frammentati e di difficile accesso. L’iniziativa, a carattere nazionale, è sostenuta dal ministero del lavoro e delle politiche sociali e cofinanziata con la raccolta ANCoS del 5X1000. Ad animare i [email protected] Point sono nuove figure di volontari, i [email protected] Specialist, appositamente formati, che accolgono i lavoratori, i pensionati e le famiglie che necessitano di servizi (dal fiscale al previdenziale, dall’orientamento alla formazione, dall’assistenza sociosanitaria all’accesso alle agevolazioni per le categorie svantaggiate, dall’uso sociale e culturale del tempo libero alla lotta alle solitudini), fungendo da anello di raccordo fra le diverse soluzioni, online e non, e offrendo un punto di accesso unificato e un’informazione completa su tutte le opportunità. A disposizione anche il [email protected] Hub, piattaforma web di sintesi e accesso alle reti locali di servizi di welfare.