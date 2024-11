Servizi pubblici essenziali, domani lavoratori in sciopero

I lavoratori dei servizi pubblici essenziali del Maceratese scioperano con Cgil e Uil domani, per partecipare alla maninifestazione regionale che si terrà a Fabriano, territorio particolarmente colpito dalle recenti crisi industriali che toccano anche i centri vicini. "La manovra – scrivono i segretari di Cgil e Uil, John Palmieri e Andrea Santavicca – colpisce un servizio pubblico già allo stremo: bloccando il turn over, non stanziando risorse per il Servizio sanitario nazionale e per il sociale e tagliando risorse agli enti locali". Per questo è stata indetta la protesta regionale.