Servizi rafforzati nella casa di riposo

Con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2025 e la nomina del nuovo direttore generale, l’Asp Civica Assistenza Tolentino, ovvero la casa di riposo, avvia un nuovo capitolo. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente Fabrizio Castelli, dal vicepresidente Marco Attili e dal consigliere Alessandra Aramini Lambertucci, ha scelto di "orientare tutte le forze verso un miglioramento continuo della qualità dei servizi, con una riorganizzazione che ha visto l’ingresso di nuovi professionisti in ruoli strategici".

Torna come direttore generale Simone Paolo Ricci, che in passato aveva già rivestito questo ruolo per tre anni, dal 2019 al 2021 (in piena pandemia). "Porta con sé una consolidata esperienza nel settore e una preparazione accademica di alto livello (master in Direzione delle strutture sanitarie, laurea in Sociologia e ancora oggi Dottorando di ricerca all’Università di Macerata nel settore della Pedagogia speciale)", spiega il cda.

Il team che affianca il direttore include figure storiche dell’azienda e nuovi responsabili per aree chiave come la qualità, la formazione e la digitalizzazione. "In particolare – prosegue – il nuovo organigramma si arricchisce di profili dedicati alla gestione del rischio clinico e alla documentazione, competenze necessarie per garantire efficienza e trasparenza. Tra questi, la dottoressa Laila Cervigni, responsabile della direzione della struttura e dell’area dei servizi socio-sanitari, il dottor Marco Mosca, responsabile del coordinamento dei nuclei operativi, la dottoressa Sara Sticozzi, responsabile dell’area amministrativa, e la dottoressa Laura Antinori, responsabile del coordinamento dell’assistenza socio-sanitaria".

"Il nostro obiettivo è continuare a rispondere alle esigenze di un settore in evoluzione, con un impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità", ha dichiarato il presidente Castelli. "Nonostante un buon equilibrio finanziario, l’Asp si trova ad affrontare sfide legate all’aumento dei costi e alle crescenti richieste di qualità, che necessitano di maggiori finanziamenti pubblici – aggiunge il cda –. L’ente è anche impegnato nell’attivazione di nuovi servizi, come la domiciliarità e l’invecchiamento attivo, e in collaborazioni con il Comune di Tolentino per rispondere alle necessità del territorio. È stata inoltre costituita una Commissione Consultiva che coinvolge diverse categorie, tra cui lavoratori, familiari e associazioni, per promuovere il dialogo e migliorare la gestione aziendale. A tal proposito, il sindaco Mauro Sclavi, l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni, i consiglieri Alba Mosca e Fabio Montemarani sono tutti attivamente coinvolti nelle iniziative dell’ente".