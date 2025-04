Servizi sanitari e punto di soccorso

"Nell’ultimo anno è aumentato sia il fatturato dei parcheggi a pagamento che quello della farmacia comunale: un risultato straordinario, perché come azienda l’utile è più che raddoppiato. Ora vorremmo usare gli ex locali della Pro loco, situati nello stabile del cinema Kursaal, per erogare una serie di servizi gratuiti come elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, senza escludere la possibilità di renderlo un punto di primo intervento in vista dell’estate". Lo annuncia Walter Manzotti, presidente dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati, che traccia il punto della situazione e presenta alcuni suoi obiettivi. "Gli introiti dei parcheggi a pagamento hanno registrato un aumento che si attesta intorno al sei per cento, mentre per la farmacia comunale abbiamo un incremento del dieci per cento – spiega Manzotti –. In pratica l’utile della nostra azienda è passato in un anno da 67mila euro a 149mila, un risultato per nulla banale. Adesso stiamo studiando come aumentare i servizi e un’ipotesi sarebbe quella di stipulare un canone convenzionato con il Comune per poter usare i locali dell’ex Pro loco, situati nello stabile del cinema Kursaal. Proprio lì, con l’impiego di un infermiere, si potrebbero effettuare gratuitamente alcuni servizi del sistema sanitario nazionale, tra cui holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma e spirometria. Questo – aggiunge ancora – sarebbe molto utile per abbattere le lunghe liste d’attesa della sanità pubblica. Non solo: si potrebbe pensare a una collaborazione con l’Ast di Macerata per utilizzare quei locali anche come punto di primo intervento, soprattutto in vista della stagione estiva e dei tanti turisti in spiaggia. Avere un’ambulanza in pieno centro sarebbe un presidio davvero importante".

Ma non finisce qua il lavoro che sta portando avanti il presidente dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati. "Stiamo collaborando con l’Azienda Servizi Potenza Picena e il suo amministratore unico Mario Properzi per fare degli acquisti insieme, in modo da ridurre le spese – prosegue Manzotti –. Intanto abbiamo posizionato tre nuovi parcometri, che danno la possibilità di pagare con il pos. Sottolineo poi il successo riscontrato dalla nostra "fidelity card", che permette ai clienti più affezionati di avere sconti importanti. Ringrazio per il loro grande lavoro Andrea Babini (responsabile dei parcheggi a pagamento) e Gigliola Spreca (direttrice della farmacia comunale)".