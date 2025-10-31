"Servizi sanitari smantellati. Pagano i più fragili"

"Corridonia smantellata dei servizi sanitari: pagano i più fragili". Dopo le tensioni all’assemblea del teatro Lanzi, dove i vertici dell’Ast hanno illustrato il nuovo asset delle attività ambulatoriali, dislocate tra Macerata, Petriolo e Mogliano a causa dei lavori del Pnrr volti alla riqualificazione dell’ex ospedale di viale Italia, intervengono i gruppi di minoranza. Corridonia Insieme e Pensare Corridonia con Manuele Pierantoni (foto), Monica Sagretti, Donatella Batocchi e Andrea Lattanzi, Sandro Scipioni di Corridonia Rinasce e Gioele Giachè del gruppo misto sono tornati a incalzare la sindaca Giuliana Giampaoli, a loro detta "lasciata sola dai suoi, pochissimi assessori e consiglieri presenti all’incontro". Nel mirino principalmente lo spostamento di punto prelievi e Cup. "I servizi sanitari, grazie alla mancanza di volontà – tuonano di consiglieri di opposizione – sono stati sparpagliati e i più fragili pagheranno il prezzo più alto. Abbiamo sentito la vicesindaca Nelia Calvigioni in tono supplichevole chiedere all’Ast locali per Corridonia e prendere platealmente le distanze dal suo sindaco, ma dov’era in questi tre anni quando si poteva cercare di adattare quei locali?" E ancora. "Quello che si è capito è grave – aggiungono –, i locali c’erano ma né Comune né Ast hanno avuto il coraggio di spendere soldi per una situazione che sarebbe stata temporanea. Come faranno le persone fragili a raggiungere i nuovi ambulatori e chi li informerà se oltre il 70 per cento non usa internet. Ricordiamo che Giampaoli aveva garantito che il piano terra dell’ex ospedale sarebbe stato pronto per il 2024, ma oggi ci rifilano questo danno enorme. Pretendiamo che siano messe in campo soluzioni tempestive: allestimento di locali idonei e per, per gli utenti fragili, informazione porta a porta e servizio navetta".

Diego Pierluigi