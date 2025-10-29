Servizi sanitari spostati: "Riportare Cup e prelievi"

"Perché non avete trovato un’alternativa in tempo?" è la domanda del pubblico che ha infiammato l’incontro con i vertici dell’Ast Macerata dopo la dislocazione degli ambulatori del distretto sanitario di viale Italia, interessato dai lavori di riqualificazione del Pnrr. Il prossimo anno sorgerà la nuova Casa e Ospedale di Comunità, intanto però il Cup è andato a Piediripa, e il punto prelievi è finito al laboratorio privato accreditato "Croce Bianca" con sedi a Mogliano e Petriolo. "Non abbiamo trovato alternative – ha affermato la sindaca Giuliana Giampaoli – nonostante l’avviso dell’Ast di maggio per cercare dei locali idonei a Corridonia. Volevamo mantenere guardia medica, punto prelievi e Cup. La prima è stata trasferita nella nostra Protezione Civile, il resto dislocato in altre sedi già attrezzate. Per il punto prelievi interverremo con un aiuto sul trasporto". "I tempi stringono – ha spiegato il direttore generale Ast Alessandro Marini – i disagi sono indiscutibili ma si ridarà alla popolazione una struttura importante. Quando? Entro giugno la definitiva messa in funzione. Consideriamo che i lavori sono stati affidati a settembre 2024". E sui servizi: "Abbiamo aderito oggi (lunedì) alla Consip per acquistare un camper attrezzato per attività sanitarie, prelievi compresi, utile anche per Corridonia". Nel merito dell’opera, la dirigente dell’area tecnica dell’Ast, Fulvia Dini affiancata dall’architetto Ernesto Tambroni e Giovanna Faccenda, direttrice del distretto di Macerata. "La soluzione è emergenziale – ha precisato – l’ospedale è già stato interessato da un miglioramento sismico e energetico da quasi 5 milioni di euro. Poi con il progetto Pnrr da più di 3 milioni si è deciso di realizzare ospedale e la casa di comunità. Ora siamo alla conclusione. La casa comprende la parte ambulatoriale mentre l’ospedale quella residenziale con 19 posti letto e i lavori devono tassativamente finire entro marzo 2026, in seguito un ingegnere indipendente controllerà". Deciso l’intervento dell’assessore ai servizi sociali Nelia Calvigioni. "L’anno scorso è arrivata la tegola dei lavori nel distretto sanitario – ha esordito rivolta a Marini –. Apprezzo l’impegno per l’unità mobile però conosco la burocrazia. Risolvete la situazione per punto prelievi e Cup, cerchiamo di riportarli a Corridonia. L’Ast ha convenzioni con laboratori privati perché non farne anche da noi?". Sugli scudi i consiglieri di minoranza tra cui Sandro Scipioni. "È mancata la volontà politica di metter in atto servizi alternativi – ha tuonato -. Non si dica che non c’erano locali idonei. Prima di novembre Corridonia non avrà il suo distretto".

Diego Pierluigi