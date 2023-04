"Servizi sanitari sul territorio per integrare la rete ospedaliera: forti investimenti"

Sabato, al cinema Italia di Macerata, si è tenuto l’incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia sulla riforma sanitaria regionale, alla presenza di amministratori, tanti professionisti del settore e cittadini. "Tutti i presenti hanno potuto ascoltare - si legge in una nota diffusa dal partito promotore - le iniziative messe in campo per assicurare ai marchigiani una sanità sempre più attenta alle esigenze dei pazienti". Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha illustrato i passaggi che trasformeranno la sanità regionale e gli interventi della senatrice Elena Leonardi e dei consiglieri regionali, Pierpaolo Borroni e Simone Liv, hanno "voluto dimostrare come la sanità sia un tema cruciale per Fratelli d’Italia, sfruttando la sinergia della filiera istituzionale per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, coniugando le esigenze dei territori con le risorse a disposizione della Regione e dello Stato". In particolar modo la sanità delle Marche, secondo Fratelli d’Italia, "dovrà vedere una maggior prossimità di servizi sul territorio, integrando la rete ospedaliera senza appesantimenti della struttura amministrativa. In questo senso vanno interpretati i forti investimenti avviati per la formazione del personale sanitario, come le borse di studio per la creazione di nuovi medici, contrastando efficacemente la mobilità passiva". La senatrice Elena Leonardi e Massimo Belvederesi hanno sottolineato che la riforma regionale "si inserisce perfettamente nell’ottica del Governo Meloni di ricavare nuove risorse dopo troppi anni di tagli".