"Servizi sociali e politiche giovanili, la commissione non viene convocata"

La commissione consiliare sui servizi sociali e sulle politiche giovanili "non viene convocata e non si parla di problematiche e disagio giovanili o di alloggi ad affitti calmierati fermi per le mancate decisioni del sindaco". Le consigliere delle liste civiche di opposizione, Elisabetta Giorgini (Dipende da Noi) e Mirella Paglialunga (Per Civitanova) parlano di "ostracismo del presidente della commissione, Niccolò Renzi, e degli assessori Barbara Capponi e Francesco Calderoni che, nonostante ripetute sollecitazioni, si ostinano a non convocare la commissione Servizi sociali-Istruzione-Politiche giovanili e così facendo impediscono il confronto sullo stato dell’arte delle politiche giovanili in un momento difficile per Civitanova, il cui tessuto sociale subisce soluzioni parziali e inadeguate che non prevedono interventi mirati di prevenzione del disagio giovanile". La situazione legata alle problematiche giovanili che sfociano in atti di violenza quella degli alloggi a tariffa calmierata, quella del servizio di refezione e scolastica, della Casa di accoglienza San Silvestro e della casa studenti-anziani sono gli argomenti che la Giorgini e la Paglialunga chiedono di poter discutere in commissione "e sollecitiamo – incalzano – un immediato confronto su questi temi".

Al sindaco le consigliere comunali di opposizione chiedono anche di invitare i componenti della commissione al tavolo tecnico con il prefetto Isabella Fusiello che è stato convocato per lunedì a Civitanova, nella sala giunta del palazzo comunale, per trattare le strategie da adottare per contrastare il fenomeno delle baby gang e la recrudescenza con cui certi episodi si stanno verificando in città. "E’ ineludibile – dicono – che il tema riguardi anche la commissione e non si capisce come la stessa venga costantemente tenuta fuori dalle situazioni di confronto istituzionale".

