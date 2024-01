Servizi sociali, invariate le tariffe

Tariffe invariate per i servizi sociali nella cittadina leopardiana: il Consiglio comunale, approvando prima della fine dell’anno, il bilancio, ha confermato sia le loro modalità organizzative che la quota a carico degli utenti. Dall’assistenza domiciliare alla possibilità di chiedere l’esonero parziale dai costi della mensa scolastica la tariffa applicata dipende dalla fascia di Isee del reddito familiare, per i trasporti sociali dai chilometri da effettuare e si va da un euro se si utilizza una macchina qualsiasi a 1,30 euro se serve un mezzo dotato di particolari ausili. La frequenza del nido si paga in base alla residenza e all’orario: i residenti che scelgono il part-time pagheranno 325 euro mentre ne servono 500 per il tempo pieno, le tariffe per i non residenti sono 420 per il part-time e 650 per il tempo pieno. A queste va aggiunto il costo del buono pasto: 3,75 euro per i recanatesi, 4,50 per chi non risiede in città. Fatti due conti per un figlio all’asilo va via mezzo stipendio, poi ci si domanda perché non si fanno figli. E’ anche vero che l’amministrazione concede un bonus alle famiglie con bimbo al nido, sia pubblico che privato, calcolato in base al reddito e alla frequenza. Un bonus quindi che non è per tutti ma solo per famiglie con redditi bassi. Confermate anche le aliquote per la mensa scolastica con le riduzioni in base ai figli che ne usufruiscono e al tipo di scuola frequentata. Inoltre se si ha un reddito Isee non superiore a 6.947,20 euro si può ottenere l’esonero del 75% della tariffa, se, invece, il reddito si attesta entro 10.420,80 euro l’esonero sarà del 35%. Infine a pagare la loro quota di frequenza sono anche gli utenti del Centro diurno "L’Infinito" di Villa Teresa. Il costo giornaliero è stato fissato in 62 euro di cui il 70%, e cioè 43,40 euro, è a carico della Regione – trattandosi di un servizio socio-sanitario – e il resto, e cioè 18,60 uro al giorno, a carico dell’utente.

Antonio Tubaldi