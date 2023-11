Servizi su misura per la clientela

Due mesi fa Gualdo, ora Sarnano. Ieri, in via Matteotti, Banca Macerata ha inaugurato un nuovo ufficio dei consulenti finanziari, alla presenza dei vertici, il presidente onorario e fondatore Loris Tartuferi, il presidente Ferdinando Cavallini, il direttore generale Toni Guardiani e la responsabile commerciale Debora Falcetta. Presenti il sindaco Luca Piergentili, il presidente della Croce Rossa di Sarnano Adriano Conti e il comandante dei carabinieri della stazione locale Tonino Severini, ma anche azionisti, dipendenti, clienti e cittadini. Il nuovo punto operativo, attivo fin da subito, è stato progettato per offrire un’esperienza di servizio bancario personalizzata e di qualità. Sarà dotato di un’area accoglienza, un ambiente confortevole e moderno, corredato da tutte le tecnologie, un locale dedicato all’Atm, da cui sarà possibile effettuare le principali tipologie di operazioni bancarie in completa autonomia, e godendo della privacy e della sicurezza di cui si necessita quando ci si trova a compiere operazioni quali prelevamenti e versamenti. Inoltre, l’area self sarà sempre attiva, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che la Banca sia a disposizione dei propri clienti in qualsiasi momento della giornata. "Non verrà meno nel nuovo ufficio la costante presenza fisica di un consulente finanziario esperto e preparato, che possa assistere la comunità per le più disparate le esigenze bancarie, finanziarie e assicurative – spiegano da Banca Macerata -. Attraverso l’apertura del nuovo ufficio dei consulenti finanziari di Sarnano, vogliamo mettere in luce l’impegno continuo nel fornire servizi su misura per i clienti".

Lucia Gentili