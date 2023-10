"Servizio bus navetta sospeso dopo pochi mesi per assenza di passeggeri"

Il servizio bus navetta di Corridonia nel mirino dei gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, dopo che l’argomento era stato anche discusso tramite un’interpellanza nell’ultimo consiglio comunale. L’Amministrazione Giampaoli aveva attivato questa opportunità (gratuita) ad inizio anno, la quale consentiva di collegare le frazioni ed altre zone della città al centro storico ma nel tempo è stata poco sfruttata dagli utenti "È sospeso dal 28 aprile, dopo neanche tre mesi dalla sua tanto conclamata istituzione – evidenzia la minoranza –. Il motivo della sospensione prima momentanea poi definitiva? Un danno meccanico e da un accesso agli atti siamo riusciti ad ottenere la statistica". I numeri, infatti, prendono in esame la media giornaliera dei passeggeri trasportati dalle frazioni nel periodo che va da febbraio ad aprile, ed in alcuni casi è ripartato "zero" in altri si arriva di poco all’uno. "Possibile che nessuno si sia reso conto che una navetta ha girato per Corridonia e per le frazioni senza nessuno o quasi a bordo per tre mesi? – tuona l’opposizione –. Non si poteva chiedere alla ditta di convertire il servizio in altre iniziative? Chilometri gratuiti per le scuole, chilometri per raggiungere il Cag per le scuole escluse, messa a disposizione di mezzi migliori, soprattutto dopo le notizie che ci giungono sul servizio del trasporto scolastico da quando hanno riaperto le scuole? Il tutto nel silenzio assoluto da parte di questa amministrazione".

Diego Pierluigi