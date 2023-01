Servizio civile, 24 posti in città tra fondazione Ircer e Comune

C’è tempo sino alle 14 del 10 febbraio per presentare la domanda per partecipare al bando per il Servizio civile universale. Ampia la scelta proposta per i giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. La Fondazione "Ircer-Assunta" ha a disposizione 12 posti (di cui 3 per chi non ha conseguito il diploma di scuola media superiore) per il progetto "happy senior" che ha l’obiettivo di sostenere l’inclusione sociale delle persone anziane attraverso l’invecchiamento attivo con attività di stimolazione sensoriale e cognitiva (lettura, dialogo, passeggiate nella struttura, laboratori occupazionali). Sono, invece, ben 75 i posti messi a disposizione dall’associazione recanatese "Spazio Cultura" (operante nei settori della cultura e del turismo) di cui nel Comune di Recanati 12: Ufficio Informazioni Turistiche 1, Musei del circuito Museale Infinito Recanati 1, Musicultura 2, Campus Infinito 1, Casa Leopardi 5 e 2 infine nella sede di Spazio Cultura. Gli altri sono 7 a Porto Recanati; 8 a Potenza Picena; 2 a Macerata; 1 a Visso; 1 a Pievetorina e 15 ad Ancona. I progetti di Servizio civile dell’Associazione spazio cultura ‘Sinergie Culturali’ e ‘Sinergie Musicali’ sono inseriti nel programma d’intervento Mar23: Marche attive e resilienti, promosso dall’ente Grimani Buttari. I progetti hanno una durata di 12 mesi e prevedono un rimborso mensile di 444,30 euro. Il periodo è riconosciuto come curriculum lavorativo. La domanda potrà essere presentata con il proprio Spid attraverso l’accesso a serviziocivile.gov.it.