C’è tempo fino al 10 febbraio per presentare la propria candidatura e svolgere il Servizio civile alla Croce Rossa Italiana comitato di Tolentino. Dodici mesi di servizio, venticinque ore settimanali, cinque giorni a settimana e rimborso mensile. Possono presentare domanda i giovani che hanno compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età. Oltre al servizio civile, inoltre, c’è un’altra possibilità per scendere in campo senza limiti di età: il corso per aspiranti volontari. La serata di presentazione si svolgerà martedì 28 febbraio alle 21 alla sede della Croce Rossa di Tolentino, in via Terme Santa Lucia 60. I volontari prestano servizio su un territorio più ampio (Tolentino, Belforte del Chienti, Caldarola, Serrapetrona, Cessapalombo, Camporotondo, Ripe San Ginesio). Gli appuntamenti si trovano anche sui canali social del comitato. La presidente Monica Scalzini invita a partecipare perché c’è sempre bisogno di nuove leve. Info 3332763214, 3284880570.