Servizio civile alla Croce verde, sei posti disponibili

La Croce Verde mette a disposizione sei posti per il servizio civile per chi ha tra i 18 e i 28 anni. "È un’imperdibile opportunità di crescita professionale e umana. I giovani sono formati nelle varie aree di intervento e sulle attività che la Croce verde porta avanti ogni giorno per fornire assistenza e aiuto sul territorio – spiega l’associazione –, per il 2025 l’impegno è di 25 ore settimanali distribuite in cinque giorni e un compenso di 507 euro mensili".

Per candidarsi occorre recarsi presso la sede della Croce Verde di Macerata in via Indipendenza 12 o telefonare allo 0733260260 per ricevere il supporto necessario alla compilazione della domanda. "Un anno al servizio degli altri – aggiunge l’associazione – arricchisce sotto vari punti di vista. È un percorso bellissimo che serve per conoscere tante persone motivate, ognuna delle quali lascia qualcosa di necessario per formarsi e per comprendere l’immensa forza della solidarietà e dell’essere utile agli altri. Tanti giovani donne e uomini dopo l’anno trascorso con noi decidono di restare come volontari".

La domanda va presentata entro il 18 febbraio.