Servizio civile con Musicultura, quattro posti

C’è tempo fino a martedì per partecipare al bando del Servizio civile universale con il progetto di Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore arrivato alla sua XXXVI edizione. Quattro i posti a disposizione, divisi equamente fra le sedi dell’associazione Musicultura presenti a Macerata e Recanati, opportunità per ragazze e ragazzi con età inferiore ai 29 anni di fare un’esperienza professionale nel mondo della musica dal vivo, della produzione e della promozione culturale.

Il bando, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale del governo, ha una durata di 12 mesi e prevede per i volontari un assegno mensile di 507,30 euro. Lo svolgimento del Servizio civile non è incompatibile con altre attività lavorative e prevede il riconoscimento di crediti formativi da spendere nel corso degli studi e la valutazione dell’anno svolto nei pubblici concorsi.

Il progetto di Musicultura, nello specifico, prevede per i volontari attività relative alla produzione artistica, alla comunicazione, alla gestione dei social media e del sito web, oltre che all’accoglienza, al coordinamento logistico e alla segreteria organizzativa del festival. Per info: www.musicultura.it e 071.7574320.