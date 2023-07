Servizio civile digitale, Comune in cerca di 29 giovani volontari

Il Comune ha pubblicato il bando per il servizio civile digitale, alla ricerca di 29 giovani da inserire all’interno del "Civic Digit.All 3". Il progetto ha una durata di 12 mesi, per 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni e prevede un periodo di tutoraggio di 3 mesi al cui termine verrà rilasciata una certificazione delle competenze relativamente al percorso svolto. Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni. I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione solo attraverso la piattaforma Dol all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it. Sulla piattaforma è disponibile anche una guida per la compilazione della domanda online.