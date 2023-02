Servizio civile, domande prorogate

È stata prorogata alle 14 di lunedì la possibilità di presentare le domande per il Servizio civile per il progetto "Porte aperte all’accoglienza" dell’Azienda sanitaria territoriale (Ast). Obiettivo del progetto è diffondere la cultura della salute e dell’accoglienza con particolare attenzione verso gli utenti più fragili, favorendo umanità, sensibilità, prossimità e avvicinando i servizi al cittadino. Il bando è rivolto a 25 giovani tra i 18 e i 29 anni, cittadini Ue o stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia. Domande su https:domandaonline.serviziocivile.it.