Servizio civile, ecco le opportunità proposte a Recanati

C’è tempo fino alle 14 del 10 febbraio prossimo per presentare la domanda per partecipare al bando per il servizio civile universale. Ampia la scelta proposta per i giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. La Fondazione "Ircer-Assunta" ha a disposizione 12 posti (di cui 3 per chi non ha conseguito il diploma) per il progetto "happy senior", che ha l’obiettivo di sostenere l’inclusione sociale delle persone anziane attraverso l’invecchiamento attivo. Sono, invece, ben 75 i posti messi a disposizione dall’associazione recanatese "Spazio Cultura" (operante nei settori della cultura e del turismo) di cui 12 nel Comune di Recanati: Ufficio Informazioni Turistiche 1, Musei del circuito Museale Infinito Recanati 1, Musicultura 2, Campus Infinito 1, Casa Leopardi 5 e 2, infine, nella sede di Spazio Cultura. Degli altri, 7 sono a Porto Recanati; 8 a Potenza Picena; 2 a Macerata; 1 a Visso; 1 a Pieve Torina e 15 ad Ancona nelle sedi di Amat (2), Sineglossa (3), Consorzio Marche Spettacolo (4) e 6 posti nel Museo Tattile Omero. Domande attraverso il sito https:www.serviziocivile.gov.it.