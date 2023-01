Servizio civile grazie al Comune

Servizio civile al Comune di Montecosaro, ancora diversi posti disponibili. Alle 18 di giovedì prossimo è in programma un incontro informativo alla casetta di legno di via Tiziano, a Montecosaro Scalo. Potranno essere dissipati i dubbi sulla compilazione della domanda e sulla scelta dei progetti, che sono due: ‘Musei diffusi’, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e civile, e ‘Young for children’, attivo nell’ambito dell’educazione e della promozione culturale verso i minori. Ci sarà tempo fino al 10 febbraio per presentare le domande e le informazioni sui requisiti sono inserite nel sito del Comune. "Vi aspettiamo, si tratta di un’ottima esperienza formativa", l’invito del Vicesindaco Lorella Cardinali. Per ulteriori info 3515833477 o 3299656591. Il servizio civile universale, a livello nazionale, coinvolge 71.550 operatori volontari da impiegare nei vari progetti.