Servizio civile: in Comune otto posti disponibili

Reso noto il nuovo bando per il Servizio civile universale, che scadrà alle ore 14 del 15 febbraio. Per il Comune di Corridonia, saranno otto i posti a disposizione, così suddivisi: tre per il progetto "Cultura e patrimonio per tutti 2024" in Municipio, lo stesso numero per "Gesti di cura" da svolgere alla casa di riposo e, infine, altre due posizioni per "Un nido accogliente" all’asilo comunale. Per presentare la partecipazione, i candidati dovranno produrre domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.