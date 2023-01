Servizio civile in formato europeo grazie al gruppo Iustissima Civitas

Sono disponibili due posti per il volontariato del servizio civile, sostenuti dall’associazione recanatese Iustissima Civitas che, grazie all’affiliazione con Opes Italia, è partner di due differenti progetti finanziati dall’Unione europea. In particolare, un posto è per il progetto "Anima", destinato al potenziamento della rete di promozione del turismo e dell’animazione della comunità, e l’altro per il progetto "Cittadini consapevoli" finalizzato all’incremento delle attività di supporto all’informazione del cittadino. "Entrare a far parte della rete del servizio civile è per noi un grande traguardo e al contempo un punto di partenza – afferma Emanuela Pergolesi (nella foto), presidente di Iustissima Civitas –. Questo bando ci consente non solo di posizionare in modo sempre migliore la nostra associazione, ma anche e soprattutto di dare un’occasione concreta a giovani recanatesi di mettersi in gioco propositivamente per la loro città". Il termine per presentare domanda è fissato al 10 febbraio alle 14. "Ringrazio Opes per averci concesso questa grande opportunità, un ulteriore riconoscimento del lavoro che stiamo svolgendo", conclude Pergolesi.