Servizio civile, la Caritas si apre a 22 giovani

Al via la selezione in Italia di 71.550 operatori da impiegare in progetti di Servizio civile universale e per il territorio delle Diocesi fermana e maceratese si aprono 22 disponibilità. Il 15 dicembre scorso il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale hanno emanato un bando aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti che scadrà il 10 febbraio 2023 alle 14. Una occasione per impegnarsi e stare in prima linea con servizi di aiuto e supporto alla collettività e nel territorio della diocesi di Fermo e Macerata sono stati approvati tre progetti per un totale di 22 posti disponibili in 9 diverse sedi. Nella provincia di Macerata ci sono le sedi Caritas di Civitanova, Corridonia e Macerata dove i giovani selezionati si metteranno a servizio degli ultimi, poi la sede della parrocchia Sant’Anna a Potenza Picena, dove l’attività sarà rivolta a bambini e giovani, le sedi Caritas di Montecosaro e Morrovalle dove le attività sono rivolte ad anziani soli e la Caritas di Macerata dove le attività si divideranno tra emporio, anziani e centro di accoglienza. I giovani saranno impegnati per 25 ore settimanali suddivise in cinque giorni, con un compenso economico mensile di 444,30 euro. Si tratta di un anno in cui il donare ed il ricevere si intrecciano, un tempo impiegato nella crescita e nell’ascolto di sé e del mondo. Gli aspiranti volontari possono richiedere maggiori informazioni chiamando lo 0734.229504 o scrivendo a [email protected], mentre per la sede di Macerata il numero da contattare è lo 0733.232795. Gli uffici sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Tutte le informazioni tecniche sul bando sono anche disponibili sul sito serviziocivile.gov.it. Le schede sintetiche di ogni progetto sono reperibili al sito di Caritas Italiana e sul sito caritasmarche.webnode.it.