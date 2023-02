Servizio civile nella Croce Rossa

Prevenzione e salute, trasporto sanitario nel territorio marchigiano. Questi sono i due progetti che il comitato di Cingoli della Croce Rossa Italiana ha proposto per la partecipazione al Servizio civile universale. Il comitato è pronto per accogliere sei giovani, tra i 18 e i 28 anni. La durata del servizio è di dodici mesi, per cinque giorni alla settimana, con un rimborso mensile rapportato a 26 ore settimanali. Chi possiede i requisiti per l’ammissione finalizzata allo svolgimento del servizio, deve presentare la domanda entro le 14 di venerdì 10 febbraio, specificando l’adesione solo a uno dei due progetti. Seguirà la comunicazione per partecipare alla prova selettiva e, chi avrà superato l’iter previsto, sarà contattato dal comitato cingolano della Cri, con invito a presentarsi per iniziare il servizio. Per ogni informazione, ci si può rivolgere ai volontari della CRI locale telefonando al n. 0733-604330.

g. cen.