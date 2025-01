Servizio civile, otto posti per i giovani in Comune

Sono otto i posti riservati al Comune di Corridonia nell’ambito del bando per volontari del Servizio civile universale 2025. Per aderire ci sarà tempo fino alle 14 del 18 febbraio e saranno tre i progetti attivati sul territorio: tre posti saranno destinati a "Cultura e patrimonio per tutti", altri tre per "Gesti di cura" mentre i restanti due saranno riservati al progetto "Un nido accogliente". Potranno partecipare i giovani tra i 18 e 28 anni. Inoltre i progetti "Cultura patrimonio per tutti" e "Gesti di cura" prevedono dei posti riservati a giovani con temporanea fragilità personale o sociale. I candidati dovranno inviare la domanda attraverso la piattaforma Dol: domandaonline.serviziocivile.it. "Ci inorgoglisce che nella nostra città ci siano tanti giovani – ha sottolineato la sindaca Giuliana Giampaoli – che si vogliono mettere in gioco con attività a servizio della comunità, come è successo con l’adesione al progetto “Ci sto affare fatica“ la scorsa estate, che ha visto una partecipazione numerosa. Questa sarà un’occasione importante per affacciarsi al mondo del lavoro e donare un servizio prezioso: imparare costruendo".