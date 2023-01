Servizio civile, otto posti tra Comune, Fototeca e telai

Sono state aperte le iscrizioni per partecipare al progetto di "Servizio civile universale", a Potenza Picena. "Per la prima volta – spiega il Comune in un post Facebook – sono attive ben otto posizioni per le quali è possibile presentare candidatura: quattro per i due Infopoint comunali di Potenza Picena e Porto Potenza, due per la Fototeca locale e altre due per i telai delle Monachette, in collaborazione con l’associazione Spazio Cultura. La volontà è stata quella di aumentare la platea di destinatari del progetto ‘Servizio civile universale’, andando a potenziare le risorse destinate ai servizi di accoglienza e sviluppo turistico nella nostra città". Il Comune di Potenza Picena aggiunge che "le domande di adesione vanno presentate online entro le ore 14 di venerdì 10 febbraio, all’interno del portale (domandaonline.serviziocivile.it). I potenziali volontari debbono avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e una retribuzione di 444,30 euro".