Servizio civile per 140 giovani

Il Comune seleziona 140 giovani, di cui 19 con minori opportunità, da impiegare in 7 progetti per il servizio civile. I progetti sono "Cultura Patrimonio per tutti" per 32 posti, "Giovaniattivi" 26 posti totali, di cui 7 in sedi accreditate dal Comune di Macerata, "Percorsi diversi" 19 posti, "Gesti di cura" 21, "Un amico a colori" 14, "Un nido accogliente" 18 e "Restart" 18. I progetti hanno una durata di 12 mesi con orario di servizio di 25 ore settimanali e prevedono un periodo di tutoraggio di 3 mesi. Per partecipare al bando i giovani devono aver compiuto 18 anni e non avere superato i 28. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le 14 del 15 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.