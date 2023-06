Servizio civile per sei ragazzi. "Saranno potenziate le attività di accoglienza"

È partita l’avventura del servizio civile per sei ragazzi che svolgeranno la loro attività nel Comune di Potenza Picena. Si tratta di Riccardo Tortelli, Aurora Faraci, Gaia Carinelli, Ilenia d’Antó, Ludovica Montaldi, Paola Perna e Yoana Petrova. Nei giorni scorsi, l’assessore al Turismo Tommaso Ruffini li ha ricevuti in municipio, sottolineando che questa è un’opportunità importante di crescita professionale e di sviluppo per la città, in particolare nel settore culturale e turistico. "Con queste nuove figure – spiega Ruffini – andremo a potenziare i servizi di accoglienza presenti sul territorio, garantendo l’apertura dei due Info point comunali e strutturando l’accesso ad alcuni luoghi simbolo, come il teatro Mugellini, i Telai delle Monachette e la Fototeca, che saranno visitabili a prescindere dagli appuntamenti con le visite guidate".

Il progetto è portato avanti in collaborazione con l’associazione Spazio Cultura, che conta la gestione dei più importanti contenitori culturali a livello regionale. "Puntiamo a fare rete sul territorio – spiega il presidente Antonio Perticarini –. Il servizio civile è uno strumento importante per risolvere problematiche, creando nuove opportunità. E a Potenza Picena le potenziali opportunità sono davvero numerose".