Servizio civile. Proroga per le domande

Prorogato al 27 febbraio, alle 14, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto per la selezione di operatori volontari da impiegare nei progetti che il Comune di Macerata ha inserito nel Programma “Marche 25: laboratori di Inclusione” e “Marche 25: un territorio, un impegno condiviso”. Le domande si possono presentare per i seguenti progetti: “Cultura Patrimonio per tutti” (sedi Comune di Mogliano e Urbisaglia), “Percorsi diversi” (Servizi Sociali Macerata, Centro Diurno Treia, Anfass Macerata, Comune di Mogliano, Comune di Appignano) “Gesti di cura” (tutte le sedi) e “Un amico a colori” (Servizi Sociali Macerata, Servizi Sociali Treia e Comune di Mogliano) I progetti hanno una durata di 12 mesi con orario di servizio di 25 ore settimanali e prevedono un periodo di tutoraggio di tre mesi. Info sul sito www.comune.macerata.it/servizio/servizio-civile-universale-2025/