Servizio civile: quattro posti offerti dall’Unione ciechi e ipovedenti

Sono 26 i posti disponibili per aderire al bando del servizio civile universale nelle sedi dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti delle Marche. I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 potranno fare un’esperienza formativa di 25 ore settimanali che riguarda varie attività: cultura, sport, accompagnamento ai servizi di segreteria, con un compenso mensile che sarà loro garantito di 444,30 euro. Le domande di adesione vanno inviate solo per via telematica entro venerdì 10 febbraio all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it. A Macerata sono disponibili 4 posti negli uffici di via Lauro Rossi, tre per "Laboratori di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale" e uno per "Sapere, saper essere e saper fare – ricette per l’integrazione". Per ulteriori informazioni sulle possibilità offerte dalle sedi dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti rivolgersi al numero O733.230669 o consultare il sito [email protected]