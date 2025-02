Servizio civile, si cercano tutor

Il Comune cerca operatori economici per servizio di tutoraggio dei volontari coinvolti nei progetti di servizio civile universale ("Cultura patrimonio per tutti 2024", "Giovaniattivi 2024", "Percorsi diversi 2024", "Gesti di cura", "Un amico a colori 2024", "Un nido accogliente 2024"), e di servizio civile digitale. I progetti prevedono che gli operatori volontari seguano un percorso di tutoraggio negli ultimi tre mesi di servizio, che consiste in attività di orientamento al lavoro finalizzato a fornire strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro professionale al termine del servizio civile. Gli operatori economici interessati devono, entro e non oltre le 14 del prossimo 13 febbraio, inviare una pec all’indirizzo comune.macerata.europa@emarche.it. Info sul sito del Comune di Macerata.