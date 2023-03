Servizio di 118, stop alla Croce Gialla "Sede senza i requisiti necessari"

di Giorgio Giannaccini

Per via di una serie di problematiche che sono state riscontrate nella palestra Ballarini-Michelini, dove la Croce Gialla ha la sua postazione per l’emergenza di 118 in città, da lunedì questo servizio non sarà più in mano all’associazione recanatese. Infatti, la palla passerà in mano alla Croce Rossa Italiana del comitato di Porto Potenza Picena, che sarà attiva a Porto Recanati con una sede in via Masaccio, al Bivio Regina, fornendo sempre il servizio di 118 con un’ambulanza, attiva h24. E’ questo il provvedimento preso dall’Ast (Azienda sanitaria territoriale) di Macerata, tramite una lettera che porta la firma del commissario straordinario Antonio Draisci, del direttore del sistema di emergenza territoriale del 118 e del direttore amministrativo Alberto Carelli. "Si dispone che, dal 27 marzo, l’attività di emergenza sanitaria nella sede distaccata di Porto Recanati verrà espletata provvisoriamente dalla Croce Rossa Italiana del comitato di Porto Potenza Picena", recita la missiva dell’Ast. Tra le motivazioni, Draisci, Carelli e Zamponi affermano che "l’attuale sede, temporaneamente messa a disposizione di questa azienda dal Comune di Porto Recanati nel periodo Covid, e utilizzata dalla Croce Gialla, non presenta a oggi i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività, per cui si ritiene di non doverla più utilizzare. Per questo motivo si ritiene di dover assegnare, sia pure temporaneamente, il servizio alla Croce Rossa Italiana di Porto Potenza Picena che dispone di una sede, peraltro l’unica autorizzata e accreditata, con il decreto del dirigente della Regione Marche del settore autorizzazioni e accreditamenti del 17 gennaio 2023, che si trova nel Comune di Porto Recanati in grado di garantire il servizio in qualità e sicurezza". Tuttavia, l’Ast sottolinea pure "tale disposizione verrà riesaminata non appena la Croce Gialla, come già comunicato con lettera del 20 gennaio, disporrà di una sede che risponda ai requisiti previsti dalla normativa vigente".