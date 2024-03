Servizio di Linea Verde dedicato alla storia della Filarmonica

Oltre cento presenti in Filarmonica per la "Festa della donna". La serata si è aperta con alcune immagini dedicate al servizio di Linea Verde che il 23 marzo andrà in onda su Rai Uno e che racconterà proprio la storia dell’edificio e dell’associazione maceratese. "Sicuramente è un’ottima occasione per mettere in mostra la storia della Filarmonica durante l’Ottocento - spiega il presidente Enrico Ruffini -. Le telecamere di Linea Verde la racconteranno in dettaglio e hanno anche voluto immortalare il ballo del Gattopardo in costumi d’epoca, che è stato realizzato nel nostro teatro. Proprio a Macerata, inoltre, si deve la nascita del primo moto risorgimentale datato 1815". È intervenuta anche il vicesindaco D’Alessandro che ha sottolineato come la festa della donna dovrebbe essere trasformata nella festa dei diritti delle donne.