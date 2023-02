Servizio di sicurezza e soccorso sulle piste da sci Dimostrazione dei poliziotti alla Baita Solaria

La stagione sciistica continua. E prosegue anche l’attività della Polizia di Stato, che svolge l’importante ruolo di controllo del rispetto delle regole per la sicurezza dei turisti con un costante presidio del comprensorio appenninico. Oggi, alle 12, Baita Solaria in località S.M. Maddalena, a Sarnano, ospita la manifestazione "Neve sicura", promossa dalla Sassotetto srl per la presentazione del servizio di sicurezza e soccorso alla stazione sciistica di Sassotetto, coordinato dalla questura di Macerata. Tutto il personale specializzato della Polizia presente a Sarnano-Sassotetto è stato formato alla Scuola Alpina della Polizia di Stato di Moena. Sarà anche l’occasione per una giornata sulla neve organizzata dall’istituto comprensivo S. Agostino di Civitanova che, grazie al progetto "White day", ha permesso a più di 350 alunni della scuola secondaria di I grado di fare esperienza sciistica sugli impianti locali. Nella mattinata i poliziotti si cimenteranno in una dimostrazione di soccorso, a cui seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni, a sottolineare la sinergia tra enti e privati nella promozione del territorio. Scende la neve anche a Bolognola e Frontignano di Ussita. Continua a nevicare, e tra oggi e domani sono previsti altri 30-40 centimetri", spiegano i gestori, che questo venerdì riapriranno gli impianti.