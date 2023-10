Servizio di supporto al Censimento fino al 22 dicembre a Civitanova

Proseguirà fino al 22 dicembre, in Comune, il servizio di supporto alla compilazione del censimento della popolazione iniziato il 2 ottobre. A Civitanova ogni anno vengono coinvolte circa 1.000 famiglie. Il Centro comunale di raccolta ricorda l’obbligo di risposta previsto dalla legge, pena una sanzione. I cittadini possono avvalersi di un consulente nella compilazione del questionario, rivolgendosi all’ufficio di via Buozzi (accanto alla Sala del Consiglio comunale) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30. La mattina dalle 9 alle 13 è a disposizione anche la coordinatrice, responsabile delle operazioni relative al Censimento, Cesaretti Stefania all’Ufficio Elettorale. Dopo il sette novembre, una decina di rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento saranno mandati direttamente presso il domicilio di coloro che non avranno ancora provveduto alla compilazione del questionario in autonomia.