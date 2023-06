"Servizio idrico e gestione pubblica Lavoriamo per questo obiettivo"

"Da quando ho assunto l’incarico, ho lavorato con impegno insieme al direttore generale di Assm Sandro Meschini per la soluzione tecnico-giuridica ottimale al fine di perseguire con le altre società di gestione del servizio idrico integrato l’affidamento diretto ad un unico soggetto pubblico". Il presidente Assm Nando Ottavi torna sull’acqua, anche in seguito alla richiesta, da parte del centrodestra di Tolentino, di sapere quale fosse la sua posizione. Anche il sindaco Mauro Sclavi auspica di essere "messo nella condizione di fare scelte coerenti per gli interessi di tutti i cittadini". "Per fare questo servono due cose fondamentali: poter valutare e scegliere, con l’ausilio dei consulenti incaricati, il modello societario da adottare, funzionale a tutelare l’acqua pubblica – proseguono –, non pregiudicare le società esistenti e lavorare per il raggiungimento di un’ampia condivisione tra tutti i sindaci, superando le diverse sensibilità politiche, al fine di raggiungere l’obiettivo comune". "E’ palese la difficoltà, dopo tanti anni, di porre mano a un progetto comune – sottolinea il presidente Ottavi –, ma è altrettanto necessario un approccio pragmatico per il bene delle nostre realtà industriali, per il livello occupazionale e per la realizzazione di ambiziosi quanto necessari progetti infrastrutturali. Credo fermamente sia di fondamentale importanza mantenere la gestione pubblica dell’acqua, sia per i benefici che ne traggono le comunità coinvolte, sia per il livello occupazionale e per l’indotto industriale che ne deriva. Per arrivare alla costituzione di un nuovo soggetto che possa avere i requisiti necessari per l’affidamento diretto del servizio non servono annunci o polemiche, ma piani industriali economici e finanziari credibili, che diano economie di scala. Fino all’ultimo continueremo a cercare le migliori soluzioni per mantenere la gestione pubblica del servizio idrico integrato".