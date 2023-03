Servizio idrico integrato Città virtuosa per l’acqua

di Franco Veroli

Poche perdite e costi - anche se in rialzo - nella media italiana: Macerata si conferma città virtuosa nella gestione del servizio idrico integrato. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato nei capoluoghi di provincia nel 2022 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 192 metri cubi. Si tratta dell’ennesima indagine che vede ancora la nostra città come la migliore delle Marche e, quanto a perdite, d’Italia. Andiamo per ordine. E’ di 566 euro la cifra spesa nel 2022 per la bolletta idrica da una famiglia marchigiana con un consumo di 192 metri cubi l’anno, ben al di sopra (79 euro in più) della media nazionale che si attesta a 487 euro. In quest’ambito, il picco si tocca a Pesaro e Urbino, con 697 euro, seguite da Ancona con 508, Ascoli Piceno e Fermo con 499 e Macerata con 498 l’anno. C’è, però, una nota dolente: rispetto al 2021 si registra un incremento del 5,1%, al di sopra della media regionale, pari al 4,2%. Acqua più cara, insomma. Con un uso più consapevole e razionale di acqua, però, e una conseguente riduzione dei consumi fino a 150 metri cubi, una famiglia tipo maceratese potrebbe risparmiare ben 106 euro l’anno, visto che la spesa scenderebbe da 498 a 392 euro. Per quanto riguarda le perdite Macerata è la città con la più bassa percentuale d’Italia, appena il 9,8%. A livello nazionale va dispersa il 42% dell’acqua immessa in rete, mentre le perdite negli altri capoluoghi marchigiani sono molto più elevate di quelle di Macerata: il dato peggiore quello di Pesaro, con il 40,6%, seguono Ancona con il 31,3%, Ascoli Piceno con il 24,8 e Fermo con il 24,8. Nelle Marche le famiglie che sono poco o per niente soddisfatte del servizio sono il 10,7%, meno di quelle rilevate a livello nazionale, il 14%. Il problema maggiore riguarda la non comprensibilità delle bollette, questione segnalata dal 32,7% delle famiglie (33,5% in Italia). Una famiglia marchigiana su cinque, poi (il 19,9%) non è soddisfatta dell’odore, sapore e limpidezza dell’acqua, poche di meno (il 18,3%) quelle che lamentano problemi per la lettura del contatore, mentre sono il 15,5% quelle che criticano la frequenza della fatturazione. Quasi un 10% lamenta problemi per il livello di pressione dell’acqua e, infine, il 4,1% segnala interruzioni sulla fornitura. Il rapporto evidenzia da una parte le possibilità offerte dai fondi del Pnrr per fare gli investimenti, dall’altro che "nel 2021, rispetto all’anno precedente, è aumentato il numero di capoluoghi di provincia (da 11 a 15) in cui sono state adottate misure di razionamento dell’acqua per uso domestico su tutto o parte del territorio comunale", situazioni dovute ad una disponibilità sempre più ridotta dell’acqua, a causa dei cambiamenti climatici.