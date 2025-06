Servizio mensa alle scuole primarie anche senza rientro

Attivo il servizio mensa in favore degli alunni iscritti e frequentanti le scuole primarie Martiri della Libertà, Colbuccaro e San Claudio, nei giorni in cui non è previsto il rientro scolastico. Il servizio non sarà attivo alla primaria Lanzi in quanto è presente il tempo pieno. Questa opportunità è rivolta a coloro che per motivi di lavoro sono fuori casa tutto il giorno e non hanno una rete familiare che possa prendersi cura dei piccoli. Sarà avvitata con un minimo di sette alunni iscritti per plesso e Il Comune di Corridonia provvederà all’assistenza a mensa fino alle 14-14.10. Gli interessati dovranno compilare il modello di domanda, presente sul sito istituzionale dell’Ente. La richiesta dovrà essere presentata all’ufficio servizi sociali di via Sant’Anna: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 o via pec a: comunecorridonia@pec.it.