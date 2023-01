Servizio mensa per gli alunni della scuola d’infanzia: è già tempo delle domande per il prossimo anno

Hanno già preso il via le iscrizioni al servizio mensa per il prossimo anno scolastico riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia. Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente online, entro il 30 giugno, accedendo alla piattaforma e-Civis mediante credenziali Spid o CIE e raggiungibile al link: morrovalle.ecivis.it. La domanda dovrà essere presentata sia dai nuovi iscritti, sia da coloro che hanno usufruito del servizio mensa nell’anno scolastico 20222023 (che troveranno gran parte dei campi anagrafici già compilati). In corso d’anno ogni variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione, come cambio di residenza, eventuale rinuncia al servizio richiesto o variazioni di diete, dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio Scuola a mezzo e-mail, raggiungibile all’indirizzo: [email protected] Per info rivolgersi all’Ufficio Scuola in Piazza Vittorio Emanuele, 0733.223130 e 0733.223116.